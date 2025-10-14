Formazioni confermate con Vinicius Jr titolare nonostante i radicali cambi di Ancelotti

Justcalcio.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-14 11:54:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Brasile cercherà di sfruttare la prestazione estremamente incoraggiante ottenuta in Corea del Sud quando affronterà il Giappone a Tokyo questa sera. Carlo Ancelotti ha faticato a trovare la formula giusta da quando ha assunto l’incarico, ma ci sono stati chiari segnali di progresso quando il Brasile ha vinto 5-0 a Seul venerdì grazie a due gol a testa di Willian Estevao e Rodrygo, a cui si è aggiunto un gol di Vinicius Jr. Il Giappone ha faticato nelle ultime uscite e sembra aver perso la strada dalla qualificazione alla Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

