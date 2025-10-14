Formazione Giovani per l’Europa e Ugl Utl discutono di sicurezza sul lavoro al Parlamento di Bucarest

Al parlamento di Bucarest, in Romania, si è tenuta la convention “Migliorare la formazione attraverso la valorizzazione delle competenze”. Si è discusso, principalmente, di un mercato del lavoro che deve fronteggiare il problema degli infortuni. Il percorso di studi e operativo è stato intrapreso circa un anno fa dall’ Ente di Formazione Giovani per l’Europa con sede nel Casertano. Una sfida per i sindacati, lavoratori, imprese e politica sia italiana che romena. In collaborazione con il partito ‘AUR’, la conferenza ha riunito rappresentanti delle istituzioni pubbliche rumene, esperti di settore, associazioni di categoria e rappresentanti sindacali italiani e Ugl Utl Caserta, rappresentanza territoriale di un sindacato nazionale confederale che tutela i diritti dei lavoratori in tutti i settori pubblici e privati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it