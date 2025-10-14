Formazione Giovani per l’Europa e Ugl Utl discutono di sicurezza sul lavoro al Parlamento di Bucarest
Al parlamento di Bucarest, in Romania, si è tenuta la convention “Migliorare la formazione attraverso la valorizzazione delle competenze”. Si è discusso, principalmente, di un mercato del lavoro che deve fronteggiare il problema degli infortuni. Il percorso di studi e operativo è stato intrapreso circa un anno fa dall’ Ente di Formazione Giovani per l’Europa con sede nel Casertano. Una sfida per i sindacati, lavoratori, imprese e politica sia italiana che romena. In collaborazione con il partito ‘AUR’, la conferenza ha riunito rappresentanti delle istituzioni pubbliche rumene, esperti di settore, associazioni di categoria e rappresentanti sindacali italiani e Ugl Utl Caserta, rappresentanza territoriale di un sindacato nazionale confederale che tutela i diritti dei lavoratori in tutti i settori pubblici e privati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Scopri altri approfondimenti
Scopri le novità del mese di Carta Giovani Nazionale. Anche questo mese sulla tua Carta, alcune proposte temporanee ed esclusive nell'ambito dei viaggi e trasporti, della cultura e del tempo libero e della formazione. Scorri il carosello per scoprire le novità - facebook.com Vai su Facebook
Entra nel vivo il corso di formazione Giovani #CislPuglia: due intense giornate dedicate a identità e valori della #CISL e alla contrattazione, cuore dell’azione sindacale. Al centro #partecipazione #autonomia #persona #welfare - X Vai su X
Bonus formazione per giovani agricoltori, come fare domanda? Le istruzioni - Dal 25 agosto i giovani imprenditori agricoli possono inviare la domanda per ottenere la nuova agevolazione loro dedicata. Segnala adnkronos.com
Bonus formazione giovani agricoltori/ Portale attivo: modalità e invio - Il portale per il bonus da destinare alla formazione dei giovani agricoltori è finalmente attivo, tra invii e modalità. Da ilsussidiario.net
Bonus formazione giovani 2025/ Pubblicati i dettagli per far domanda: come fare - L'Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare i dettagli per l'ottenimento del bonus destinato alla formazione dei giovani agricoltori. Come scrive ilsussidiario.net