Forlì capitale in Europa delle antenne satellitari? Parte il progetto il Comune cede un terreno vicino all' aeroporto

Forlitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' arrivato un voto unanime di maggioranza e opposizione alla delibera che dà il via libera alla cessione di un terreno comunale adiacente al tecnopolo dell'aerospazio alla fondazione Mercury, per l'avvio del progetto Eris (Emilia Romagna in Space), che vorrebbe unire nove aziende emiliano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

