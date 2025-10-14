Forever Young – Il Club dei 27 il nuovo album di Solis String Quartet & Sarah Jane Morris in uscita il 17 ottobre
Dal 17 ottobre 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in formato fisico “Forever Young – Il Club dei 27”, il nuovo concept album dei Solis String Quartet & Sarah Jane Morris per Irma Records. Dopo la prima esperienza discografica comune nel 2022, in cui hanno dedicato una monografia ai Beatles rileggendone i grandi classici, Sarah Jane Morris, cantante e autrice britannica di musica jazz, rock e R&B, e il Solis String Quartet, quartetto d’archi partenopeo con una lunga esperienza concertistica e discografica, si cimentano nella realizzazione di un nuovo lavoro discografico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Lunedì 13 ottobre, unica data italiana, al Teatro Menotti, si celebra il mito del leggendario “club dei 27”con il concerto "FOREVER YOUNG", progetto realizzato da una delle voci più intense della scena internazionale SARAH JANE MORRIS insieme ai SOLIS S - facebook.com Vai su Facebook