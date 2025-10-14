? Lunedì 20 Ottobre 2025 Ender è convinta di avere tutto sotto controllo, ma quando riesce finalmente a trovarsi faccia a faccia con Irem, scopre che la ragazza non è affatto una pedina facile da muovere: sa difendersi e non si lascia intimidire. Intanto, Emir e Caner si ritrovano in una situazione pericolosa, braccati da alcuni allibratori a cui Emir deve del denaro. Proprio quando tutto sembra perduto, un aiuto inaspettato cambia le carte in tavola. —? Martedì 21 Ottobre 2025 Mentre Halit è in ufficio con Zeynep, Metin lancia una bomba: Ender, con la complicità di Alihan, sta tramando alle sue spalle. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

© Soapvibes.it - Forbidden Fruit trame dal 20 al 24 Ottobre 2025