Forbidden Fruit matrimonio in crisi | la reazione di Yildiz incendia la rete
Tensione alle stelle nelle nuove puntate di “Forbidden Fruit 2”, la soap turca campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5. Il matrimonio tra Yildiz e Halit è di nuovo sull’orlo del collasso, e questa volta la colpa è di un segreto che la protagonista non riesce più a tenere nascosto. Le anticipazioni parlano di un’esplosione emotiva destinata a cambiare tutto: Yildiz perderà il controllo davanti a una rivelazione che ribalterà gli equilibri della famiglia e incendierà i social. Tutto partirà da una bugia. Halit, convinto di poter manipolare ancora una volta sua moglie, sottovaluterà la forza e l’orgoglio di Yildiz. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
