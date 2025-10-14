Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Nuovo appuntamento domani alle 14.20 su Canale 5 con la serie turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di mercoledì 15 ottobre Halit scoprirà che Yildiz e Kemal si sono visti di nascosto, ma i due riusciranno a ingannarlo con una scusa e nascondergli il vero motivo per cui si sono incontrati. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà. Negli ultimi episodi Durante una serata in casa Argun, Yildiz e Kemal si sono punzecchiati tutto il tempo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 15 settembre: Halit scopre che Yildiz e Kemal si sono visti in segreto