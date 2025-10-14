Forbidden Fruit Anticipazioni 15 ottobre 2025 | Halit scopre che Yildiz e Kemal s' incontrano di nascosto!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 15 ottobre 2025 su Canale 5: Halit viene a sapere che Yildiz e Kemal si stanno vedendo segretamente. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Forbidden Fruit Anticipazioni 15 ottobre 2025: Halit scopre che Yildiz e Kemal s'incontrano di nascosto!

