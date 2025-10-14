Nuovo appuntamento oggi – martedì 14 ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna a casa Argun la tensione e’ palpabile: Yildiz e Kemal, ospite della serata, continuano a punzecchiarsi finche’, durante un fugace scambio in cucina, si accordano per vedersi di nascosto il giorno dopo e parlare. Ender e’ decisa a chiedere la custodia esclusiva di Erim. Alihan la avverte che Halit raccontera’ ogni cosa del suo passato e insiste per sapere se ci saranno sorprese. Ender rivela di avere alle spalle una storia triste e dolorosa. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 58 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 14 ottobre in streaming | Video Mediaset