Forbidden fruit 2 replica puntata del 14 ottobre in streaming | Video Mediaset

Superguidatv.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – martedì 14 ottobre  – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna a casa Argun la tensione e’ palpabile: Yildiz e Kemal, ospite della serata, continuano a punzecchiarsi finche’, durante un fugace scambio in cucina, si accordano per vedersi di nascosto il giorno dopo e parlare. Ender e’ decisa a chiedere la custodia esclusiva di Erim. Alihan la avverte che Halit raccontera’ ogni cosa del suo passato e insiste per sapere se ci saranno sorprese. Ender rivela di avere alle spalle una storia triste e dolorosa. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 58 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

forbidden fruit 2 replica puntata del 14 ottobre in streaming video mediaset

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 14 ottobre in streaming | Video Mediaset

Leggi anche questi approfondimenti

forbidden fruit 2 replicaForbidden fruit 2, replica puntata del 13 ottobre in streaming | Video Mediaset0 - Il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... Riporta superguidatv.it

Forbidden fruit 2, replica puntata dell’8 ottobre in streaming | Video Mediaset0 - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... Come scrive superguidatv.it

forbidden fruit 2 replicaForbidden Fruit puntate 2^ serie: Alihan vuole andare in Usa per non soffrire per amore - Alihan non prende bene la decisione di Zeynep di sposarsi con il losco Dundar e decide di trasferirsi all'estero ... Secondo it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Forbidden Fruit 2 Replica