Food | Lusetti Conad 35% vendite a marchio valorizzano dieta mediterranea

“Diamo un contributo fondamentale al tema della dieta mediterranea, perché gran parte dei nostri prodotti a marchio sono prodotti in Italia da imprese medio-piccole valorizzando così anche il Made in Italy. Più del 35% delle nostre vendite sono a marchio Conad”. Sono le parole di Mauro Lusetti, presidente Conad, intervenendo alla XV edizione dello Human&Green . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Food: Lusetti (Conad), “35% vendite a marchio valorizzano dieta mediterranea”

News recenti che potrebbero piacerti

LA VITA SELVATICA – Vivere con la natura a fianco Castagneto di Baiso (RE) 20-21 settembre 2025 Un festival unico, tra natura, cultura e buon cibo, per scoprire e vivere da vicino la biodiversità che ci circonda. STREET FOOD SELVATICO Durant - facebook.com Vai su Facebook

Food, Lusetti (Conad): "Prodotti a marchio contribuiscono a diffusione dieta mediterranea" - 14 ottobre 2025 “Diamo un contributo fondamentale al tema della dieta mediterranea, perché gran parte dei nostri prodotti a marchio sono prodotti in Italia da imprese medio- Secondo msn.com

Food: Lusetti (Conad), “35% vendite a marchio valorizzano dieta mediterranea” - “Diamo un contributo fondamentale al tema della dieta mediterranea, perché gran parte dei nostri prodotti a marchio sono prodotti in Italia da imprese medio- Si legge su pianetagenoa1893.net

Imprese, Lusetti (Conad): “Imperativo è ricerca efficienza e maggiore capacità produttiva” - (Adnkronos) – La situazione attuale è caratterizzata da un’alta inflazione e “quindi i consumi stentano” perché “le persone sono in difficoltà dal punto di vista economico”. padovanews.it scrive