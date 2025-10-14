Food | Fabbrino Fruttagel ‘Non è sempre facile diffondere concetto di dieta alimentare
“È chiaro che il promuovere il concetto di dieta alimentare risulta magari più semplice per le imprese che operano negli strati più bassi della piramide alimentare”, indicata dalla dieta mediterranea. “Molto più complicato è invece per quelle aziende che operano in quei mercati che man mano si avvicinano ai vertici della piramide, dove certi alimenti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Cinque giorni intensi di incontri, scambi e visioni sul futuro del settore agroalimentare. Anche quest'anno #Anuga è stata un’occasione preziosa per raccontare chi siamo e confrontarci con realtà da tutto il mondo. Grazie alla rete Romagna Coop Food per av - facebook.com Vai su Facebook
Al Fuori Fiera Stanislao Fabbrino, ecco perché Fruttagel crede nel Basso Molise - Lo dimostrano gli investimenti realizzati negli ultimi anni dalla realtà emiliano- Scrive primonumero.it
Bilancio 2022 Fruttagel: fatturato in crescita, Fabbrino confermato presidente - Oltre ad aver determinato la perdita di oltre duemila tonnellate di prodotto surgelato stoccate nelle celle dell’azienda Irfa a Sant’Agata sul Santerno (completamente alluvionata), l’alluvione ha ... Riporta ravennaedintorni.it
FABBRINO (FRUTTAGEL) VERSO LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DELEGATO DI DECO INDUSTRIE - Il presidente della cooperativa Deco Industrie, Antonio Campri ha chiesto ed ottenuto la disponibilità di Stanislao Fabbrino (nella foto), attuale Presidente e Ad di Fruttagel, a ricoprire l’incarico ... Si legge su corriereortofrutticolo.it