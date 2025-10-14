Food |   Fabbrino Fruttagel ‘Non è sempre facile diffondere concetto di dieta alimentare

Ildifforme.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È chiaro che il promuovere il concetto di dieta alimentare risulta magari più semplice per le imprese che operano negli strati più bassi della piramide alimentare”, indicata dalla dieta mediterranea. “Molto più complicato è invece per quelle aziende che operano in quei mercati che man mano si avvicinano ai vertici della piramide, dove certi alimenti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

