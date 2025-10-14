Food Colombo Cortilia | Riportare attenzione su qualità cibo

(Adnkronos) – “È importante che su principi come quello della qualità” del cibo “e l'attenzione all'alimentazione ci sia convergenza tra tanti attori del mercato del food. Questo credo sia il grande valore di questa iniziativa che converge su un tema essenziale” ha detto all’Adnkronos Andrea Colombo, Ceo di Cortilia, partecipando alla XV edizione dello Human&Green . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

