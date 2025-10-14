Food | Colombo Cortilia ‘IA aiuta a creare diete bilanciate’
“È importante che su principi come quello della qualità” del cibo “e l’attenzione all’alimentazione ci sia convergenza tra tanti attori del mercato del food. Questo credo sia il grande valore di questa iniziativa che converge su un tema essenziale” ha detto all’Adnkronos Andrea Colombo, Ceo di Cortilia, partecipando alla XV edizione dello Human&Green Retail Forum . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche questi approfondimenti
Buongiorno così Da Novati Passion For Food Dove siamo Spaccio Aziendale: via C. Colombo 119/a – 42017 Novellara (RE) Punto vendita: Corso Garibaldi 30, Novellara (RE) Vendita online: www.novatifood.com [ azienda agricola | freschi caseari - facebook.com Vai su Facebook
Food: Colombo (Cortilia), ‘IA aiuta a creare diete bilanciate’ - “È importante che su principi come quello della qualità” del cibo “e l’attenzione all’alimentazione ci sia convergenza tra tanti attori del mercato del food. Si legge su pianetagenoa1893.net
Food, Colombo (Cortilia): "Riportare attenzione su qualità cibo" - “È importante che su principi come quello della qualità” del cibo “e l'attenzione all'alimentazione ci sia convergenza tra tanti attori del mercato del food. Segnala msn.com
Cortilia, la società della spesa online dimezza il rosso. Soci pronti a un nuovo aumento di capitale - Nel 2024 il fatturato sfiora i 42 milioni di euro, con una crescita di quasi il 15%. Si legge su milanofinanza.it