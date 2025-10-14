Food Canzoniero H&GRF | In dieta mediterranea sostenibilità e salute

(Adnkronos) – “Siamo qui per parlare della dieta mediterranea come bussola di sostenibilità. Sovrappone gli aspetti green che cerchiamo in un’alimentazione equilibrata, a quelli della salute, del benessere e della longevità”. Così Domenico Canzoniero, tra i fondatori dello Human&Green Retail Forum, “un’avventura complessa nata 15 anni fa per cercare di spingere verso parametri di sostenibilità . L'articolo Food, Canzoniero (H&GRF): “In dieta mediterranea sostenibilità e salute” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Food, Canzoniero (H&GRF): “In dieta mediterranea sostenibilità e salute”

