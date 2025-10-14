Food | Canzoniero H&GRF Dieta mediterranea diventa algoritmo

“La dieta mediterranea è una bussola semplice e fattibile che vorremmo trasformare in un algoritmo che presentiamo oggi e che speriamo trovi l’interesse e l’accoglienza di tutta la business community del largo consumo” Così Domenico Canzoniero, tra i fondatori dello Human&Green Retail Forum, dove è stato presentato lo Human&Green Retail Experience, il primo algoritmo che . L'articolo Food: Canzoniero (H&GRF), “Dieta mediterranea diventa algoritmo” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Food: Canzoniero (H&GRF), “Dieta mediterranea diventa algoritmo”

