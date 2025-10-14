Food | Caggiati Coop Prodotto a marchio leva strategica per offerta

“Il nostro prodotto a marchio nasce orientato ai principi della dieta mediterranea e ogni anno, nell’ottica del miglioramento continuo, viene riformulato. È sicuramente una leva strategica e comprende un’offerta anche di prodotti che nascono per rispondere ai nuovi stili alimentari”. Così Sara Caggiati, direttrice marketing Coop Italia, intervenendo alla XV edizione dello Human&Green Retail Forum. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

