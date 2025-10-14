Fondo di garanzia per la locazione la Regione digitalizza l’accesso

14 ott 2025

Una nuova procedura informatizzata permetterà, a partire da mercoledì 15 ottobre, a tutti i cittadini liguri di accedere in modo più semplice al fondo di garanzia regionale dedicato alla locazione. L'iniziativa, voluta dall’assessore all’edilizia e alle politiche abitative Marco Scajola, punta a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it



