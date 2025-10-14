Fondi di coesione il Sud ha ricevuto meno della metà dei miliardi cui aveva diritto | i dati sono agghiaccianti

Quante volte avete sentito dire da un politico abituato a riempire ampolle di vetro con acqua del Po frasi del tipo: ‘Basta assistenzialismo ai meridionali, quelli non sanno nemmeno spendere i soldi che gli mandiamo’? In effetti, la vulgata dominante è quella che vede il tipico politicante meridionale fregarsi o dilapidare i fondi che arrivano da Roma, con la piena complicità del ‘terrone’ che lo vota. E se invece fosse l’esatto contrario? Se l’incapacità (leggasi volontà) di drenare risorse ai bisogni dei cittadini meridionali derivasse proprio da chi occupa gli scranni del potere centrale, magari avvezzo a idolatrare personaggi mai esistiti come Alberto da Giussano? Per fugare questo dubbio basterebbe monitorare una delle dotazioni più importanti previste per chi nasce sotto il Garigliano, cioè il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc), strumento finanziario attraverso cui lo Stato attua le politiche di coesione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fondi di coesione, il Sud ha ricevuto meno della metà dei miliardi cui aveva diritto: i dati sono agghiaccianti

