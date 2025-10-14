Fondazione Vassallo | Al via la VI Edizione del Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore
Il Presidente Dario Vassallo: “Un invito alle scuole italiane ad educare alla legalità, camminando nella legge per essere inattaccabili”. La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, in collaborazione con l’ Associazione Battiti di Pesca, annuncia l’apertura della VI Edizione del Concorso Nazionale “Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore” per l’anno scolastico 20252026. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, il Premio si conferma un appuntamento centrale per le scuole italiane che credono nell’Educazione Civica come strumento fondamentale per formare cittadini responsabili, consapevoli e impegnati nella costruzione di una società più giusta. 🔗 Leggi su Zon.it
