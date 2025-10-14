Follia Sabalenka | scaglia la racchetta e sfiora un raccattapalle

È terminata in semifinale l'avventura di Aryna Sabalenka nel Wta 1000 di Wuhan, vinto poi da Coco Gauff in finale contro la connazionale Jessica Pegula. A fare scalpore, però, è stato un episodio accaduto nel corso dell'undicesimo game del terzo set della semifinale, in cui la bielorussa si è sfogata in un momento di rabbia, scagliando la racchetta e sfiorando un raccattapalle a bordo campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

