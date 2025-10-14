Follia Sabalenka | scaglia la racchetta e sfiora un raccattapalle
È terminata in semifinale l'avventura di Aryna Sabalenka nel Wta 1000 di Wuhan, vinto poi da Coco Gauff in finale contro la connazionale Jessica Pegula. A fare scalpore, però, è stato un episodio accaduto nel corso dell'undicesimo game del terzo set della semifinale, in cui la bielorussa si è sfogata in un momento di rabbia, scagliando la racchetta e sfiorando un raccattapalle a bordo campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La caccia alla finale è aperta Segui le semifinali del WTA 1000 di Wuhan in diretta su SuperTennis Si comincia alle 11 con Paolini vs Gauff, a seguire la numero 1 del mondo Sabalenka sfida Pegula - facebook.com Vai su Facebook
Sabalenka, scene di pura follia a Wuhan: la numero 1 scaglia la racchetta verso il raccattapalle ma viene graziata - Sabalenka si fa rimontare da Pegula e perde le staffe a Wuhan dove ha lanciato una racchetta verso un raccattapalle. Come scrive sport.virgilio.it
Rothenberg si scaglia contro Sabalenka: “Servono provvedimenti seri, un gesto orribile…” - Il celebre giornalista di tennis sul brutto gesto della numero uno al mondo a Wuhan, dove ha rischiato di colpire un raccattapalle lanciando la sua racchetta ... Scrive corrieredellosport.it
Follia Sabalenka: scaglia la racchetta e sfiora un raccattapalle - A fare scalpore, però, è stato un episodio accaduto nel corso dell'undicesimo game del terzo set della ... Si legge su msn.com