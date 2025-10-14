Foligno soddisfazione di Manni | Ma dobbiamo restare umili
FOLIGNO - Con il successo arrivato con il Poggibonsi il Foligno ritorna a occupare i piani alti della classifica e guarda al futuro con rinnovato entusiasmo. Alessandro Manni, dopo i recenti infortuni di Schiaroli, Morlandi, sfrutta la rinnovata fiducia. "I segnali positivi li avevo intravisti anche in occasione della partita infrasettimanale di Coppa Italia. Segnali confortanti – ha commentato Manni nel dopo partita – ed è da qui che dobbiamo ripartire. Per certi versi, dalla partita con i giallorossi toscani è iniziato un nuovo corso perché perdere due giocatori importanti per forza di cose ha dato una botta psicologica alla squadra soprattutto perché eravamo arrivati a un punto determinante nell’evoluzione del nostro progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
