Foligno scoperta un' autofficina abusiva | multa da oltre 5mila euro

Foligno (Perugia), 14 ottobre 2025 – A Foligno è stata scoperta in un garage un'autofficina abusiva che è risultata priva di qualsiasi tipo di autorizzazione allo svolgimento dell'attività. È questo l'esito dell'operazione della Polizia Provinciale condotta nel comune di Foligno. Nel corso del controllo gli agenti della polizia provinciale hanno identificato il trasgressore: si tratta di un uomo di 26 anni residente a Foligno, che è stato trovato mentre era intento nell’attività di montaggio e smontaggio di un veicolo. Nel garage inoltre sono stati trovati molti veicoli che erano privi di parte meccaniche, e varie attrezzature professionali come un sollevatore manuale idraulico, un carrello-cassettiera porta attrezzi, una scatola di chiavi inglesi, due saldatrici (una a filo una ad elettrodi) e un cavalletto porta motore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

