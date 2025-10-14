FOCUS – Pallavolo Manuela Benelli | 11 scudetti leadership e il valore del riconoscimento

Lei ha guidato con intelligenza,fiuto e cuore: Manuela “Manù” Benelli, la palleggiatrice che ha fatto la storia della pallavolo italiana, si racconta in una intervista sincera. Dai 11 scudetti consecutivi, passando per Coppe Italia, Coppe dei Campioni, Mondiale per Club, fino al libro autobiografico “Fuori dal corpo, la forza e la voglia di essere unici”, Manù condivide ricordi, sfide e le motivazioni che l’hanno spinta sempre oltre. Oggi formatrice, allenatrice, icona di un’epoca, riflette sul riconoscimento — quello guadagnato sul campo e quello che arriva dai libri, dalle Academy e dalla Hall of Fame — e su cosa significhi essere modello per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

