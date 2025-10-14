Fmi | L' escalation tra Usa e Cina può avere un impatto negativo sulla crescita mondiale

Nell'ultimo World economic Outlook si sottolinea che il contesto globale resta volatile in particolare per la questione dazi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Fmi: "L'escalation tra Usa e Cina può avere un impatto negativo sulla crescita mondiale"

Fmi: Pil dell'Italia al +0,5% nel 2025, +0,8% nel 2026 - 136,8% nel 2025 e 138,3 nel 2026, tasso di disoccupazione al 6,7%. Segnala ansa.it

Nuovi dazi Usa-Cina, la guerra delle tariffe azzoppa le Borse e minaccia tutti - Rischio escalation commerciale fra Usa e Cina: dietro le tariffe e i dazi, si muove una competizione strategica per il dominio logistico, tecnologico e marittimo ... Da quifinanza.it