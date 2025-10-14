Fmi Gourinchas | bolla IA? Nessuno ha certezze ma il rischio c’è

Roma, 14 ott. (askanews) – “Ovviamente nessuno può sapere con certezza” se e quando dovesse scoppiare una eventuale bolla finanziaria sull’intelligenza artificiale, “quello che vediamo” sui titoli di Wall Street legati al settore “è che ci sono investimenti molto consistenti, sia dalle imprese che stanno sviluppando modelli di intelligenze artificiale ma, anche tanti da imprese che la stanno adottando software di IA”. Lo ha rilevato il capo economica del Fmi, Pierre-Olivier Gourinchas, rispondendo ad una domanda durante la presentazione del World Economic Outlook. Questi forti investimenti “certamente stanno contribuendo alla performance degli Usa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it