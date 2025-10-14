Fmi conferma le stime per l’Italia il Pil a +0,5% nel 2025
Il Fondo monetario internazionale (Fmi) conferma le stime per l’Italia con una crescita del Pil a +0,5% nel 2025. Il World economic outlook di ottobre conferma quindi le stime del quadro di luglio, delineando un rallentamento della crescita del Pil globale al +3,2% nel 2025 e del +3,1% nel 2026. Stime confermate per l’Italia. Il Pil dell’Italia crescerà dello 0,5% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026. L’Eurozona crescerà rispettivamente dell’1,5% nel 2025 e dell’1,6% nel 2026, con un ritocco al rialzo delle precedenti stime di luglio (+1% per il 2025 e +1,2% per il 2026). Ad aprile la situazione era lievemente peggiore. 🔗 Leggi su Lapresse.it
