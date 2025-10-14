Flow il regista parla del suo prossimo film Limbo | Sarà la prima volta che lavorerò coi dialoghi

Dopo l'Oscar ottenuto con Flow, il regista lettone Gints Zilbalodis ha completato la sceneggiatura di Limbo, il suo prossimo lungometraggio animato. Il film, previsto per il 2028, segna la sua prima incursione nel dialogo e promette un'esperienza visiva e sonora completamente rinnovata. Il cinema d'animazione europeo si prepara ad accogliere un nuovo esperimento firmato Gints Zilbalodis, il talento dietro l'acclamato Flow. Con Limbo, il regista lettone si avventura per la prima volta nel territorio della parola, senza rinunciare alla sua poetica libertà artistica e alla fusione sinestetica di immagini e suoni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Flow, il regista parla del suo prossimo film, Limbo: "Sarà la prima volta che lavorerò coi dialoghi"

News recenti che potrebbero piacerti

«Rappresentare ciò che non esiste è una delle mie ossessioni da regista: mostrare il vento in animazione è una sfida straordinaria. » Così racconta Benoît Chieux, regista di Scirocco e il regno dei venti, film d’animazione pronto a debuttare nei cinema italiani - facebook.com Vai su Facebook

Flow, il regista parla del suo prossimo film, Limbo: "Sarà la prima volta che lavorerò coi dialoghi" - Dopo l'Oscar ottenuto con Flow, il regista lettone Gints Zilbalodis ha completato la sceneggiatura di Limbo, il suo prossimo lungometraggio animato. movieplayer.it scrive

Star Trek 4, che fine ha fatto il nuovo film? Il regista di Fantastici 4 parla del suo addio - Abrams giace in un limbo ormai da quasi dieci anni e ora Matt Shakman ha rivelato il motivo del suo abbandono Negli ultimi anni, la Paramount ha ... Scrive movieplayer.it

«Flow», un gatto e i suoi «amici» in fuga dall’acqua - Un mondo da salvare», capolavoro animato senza dialoghi diretto da Gints Zilbalodis Sabato 16 agosto debutta in prima visione streaming su ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it