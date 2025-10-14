Floriana Secondi Attacca Jonas al Grande Fratello | Tutti i Dettagli della Controversia

Floriana Secondi esprime le sue opinioni senza mezzi termini e critica aspramente Jonas al Grande Fratello. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Floriana Secondi Attacca Jonas al Grande Fratello: Tutti i Dettagli della Controversia

"Al terzo "sti caz*i" ti avrei dato una capocciata in faccia" Nella puntata del GF stasera Floriana Secondi si è inserita nel confronto tra Omer e Jonas per attaccare quest’ultimo. “Non basta leggere due libri per insegnare la vita agli altri” - facebook.com Vai su Facebook

Floriana Secondi al #GrandeFratello è una furia contro Jonas Pepe: "Invidioso e saccente, ti avrei dato una capocciata" - X Vai su X

L’attacco di Floriana Secondi a Jonas Pepe in puntata - In studio, durante la puntata, Floriana Secondi si è scagliata contro Jonas: “Ti davo una capocciata! Riporta novella2000.it

''Invidioso e saccente, io ti davo una capocciata'': Floriana Secondi al GF sbotta contro Jonas - ''Invidioso e saccente, io ti davo una capocciata'': Floriana Secondi al GF sbotta contro Jonas Pepe che ha sfiorato la rissa nella Casa ... Si legge su gossip.it

Grande Fratello, le pagelle: Jonas arrogante (4,5), Floriana regina (8), Domenico asfaltato dalla compagna Valentina (5), Grazia sbarella di nuovo (5) - Una puntata piena di emozioni e blocchi importanti quella di questa sera, 13 ottobre, al Grande Fratello. Da msn.com