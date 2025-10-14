Flippo Turetta accetta l' ergastolo | in una lettera annuncia di rinunciare all' appello

Filippo Turetta rinuncia all’appello e accetta l’ergastolo. In carcere per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha reso pubblica la decisione attraverso una lettera. Il processo d’appello sarebbe stato previsto per il 14 novembre e sembrava che i suoi legali avevano già messo a punto un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondisci con queste news

Filippo Turetta ha rinunciato ai motivi d'appello contro la condanna all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin. La comunicazione è stata fatta in una lettera a firma dello stesso Turetta, inviata agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d'Appello di Venezia. C - facebook.com Vai su Facebook

Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona: il mese scorso è stato colpito da un pugno sferrato da un detenuto. Non era in sezione protetta. ? https://rainews.it/tgr/veneto Vai su X

Filippo Turetta rinuncia all'appello e accetta la condanna all'ergastolo: "Voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia Cecchettin" - In una lettera Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin, ha comunicato di voler rinunciare all’appello e di accettare quindi la condanna all’ergastolo. Da notizie.it

Filippo Turetta rinuncia all’Appello: la lettera in cui accetta l’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin - Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha scritto una lettera in cui rinuncia all’Appello. Secondo alfemminile.com

Filippo Turetta rinuncia all’appello, la lettera ai giudici: «Accetto l’ergastolo, sono pentito» - Filippo Turetta rinuncia all'appello nel processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin e accetta la condanna all'ergastolo. Lo riporta msn.com