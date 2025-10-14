Flippo Turetta accetta l' ergastolo | in una lettera annuncia di rinunciare all' appello

Padovaoggi.it | 14 ott 2025

Filippo Turetta rinuncia all’appello e accetta l’ergastolo. In carcere per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha reso pubblica la decisione attraverso una lettera. Il processo d’appello sarebbe stato previsto per il 14 novembre e sembrava che i suoi legali avevano già messo a punto un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

