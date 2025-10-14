Fiumicino cade nel porto canale | salvato dalla Guardia Costiera
Fiumicino, 14 ottobre 2025 – E’ scaduto accidentalmente nel canale navigabile a Fiumicino, la foce minore del Tevere, ed è stato salvato dai militari della Capitaneria di porto di Roma. È successo intorno alle 22 di ieri sulla banchina del molo sud del porto canale: l’uomo, di circa 30 anni, dopo essere finito in acqua, nella Fossa Traianea, finendo nella parte sottostante dei sotto flutti, non riusciva a risalire sulla banchina. È stata allertata la Capitaneria che ha fatto subito uscire il Battello “ Bravo 51? che ha raggiunto il malcapitato issandolo a bordo. Tutto in pochi minuti. Una volta sulla banchina, è stato visitato dai sanitari giunti con un ambulanza che lo hanno trovato in buone condizioni e non è stato necessario il trasferimento in ospedale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
