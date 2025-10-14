Firmato l' accordo di programma per il parco fluviale del Marzenego

Con la firma dell'accordo di programma prosegue l'iter per arrivare alla costituzione del parco fluviale del Marzenego: è un primo importante risultato nello sviluppo di un progetto che punta a riqualificare argini, itinerari e qualità dell'acqua del fiume, con benefici sul piano ambientale, di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

MEDIO ORIENTE | Vertice di Sharm, firmato l'accordo di pace per Gaza. Trump: "E' un giorno incredibile per il Medio Oriente, ci sono voluti tre mila anni per arrivare fin qui" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/13/trump-firma-laccordo-di-pace - facebook.com Vai su Facebook

Firmato a #Sharm l’accordo di cessate il fuoco a #Gaza. #Trump: reggerà - X Vai su X

Parco della salute di Torino. Firmato l’accordo di programma - L’obiettivo generale è quello di concentrare in una nuova struttura le attività ad alta complessità fornite dalla Città della Salute e della Scienza di Torino e riorganizzare la rete ospedaliera ... Scrive quotidianosanita.it

Ponte sullo Stretto: firmato l'accordo di programma - Questo accordo di programma per le opere accessorie è un passo in avanti importante, che definisce e regola gli impegni e i ruoli di tutti i coinvolti per ottimizzare i tempi di realizzazione del ... Secondo gazzetta.it

Firmato l'accordo di programma - È stato firmato oggi, presso la sede del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’accordo di programma per interventi propedeutici e funzionali in relazione al Ponte sullo Stretto di Messina. quattroruote.it scrive