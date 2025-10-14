Firmato l' accordo a Sharm cosa succede ora con la fase 2 | Hamas come polizia poi il piano di ricostruzione

Con gli Stati Uniti che sembrano tornati a fare il gendarme del mondo e un'Europa poco più che comparsa, l'accordo di pace tra Israele e Hamas si avvia verso la fase 2, non senza ostacoli. Dopo lo scambio di prigionieri, con la liberazione degli ultimi ostaggi israeliani e il rilascio di migliaia. 🔗 Leggi su Today.it

