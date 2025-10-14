Firmato il contratto per la salvaguardia del Nocello

Il contratto di fiume è realtà. Nella giornata di martedì 14 ottobre è stato siglato l'accordo per salvaguardia del Noncello. Un progetto che è stato frutto di un percorso lungo due anni e che  ora darà il via alla realizzazione di importanti attività sul territorio, in ambito ambientale, sociale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

