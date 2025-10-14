Firenze parcheggiatori abusivi e multe cancellate | tutti assolti gli imputati

Firenze, 14 ottobre 2025 – Tutti assolti, al processo sui parcheggiatori abusivi e sulla presunta cancellazione irregolare di multe. Il tribunale di Firenze ha fatto cadere le accuse di associazione per delinquere, truffa ed estorsione per dieci posteggiatori abusivi e di abuso di ufficio, reato ormai abrogato, per due dipendenti comunali, una delle quali in pensione. Il collegio, presieduto da Laura Bonelli ha accolto le richieste della pm Ornella Galeotti, che aveva ereditato il fascicolo gestito all'inizio dal collega Paolo Barlucchi, nel frattempo andato a ricoprire il ruolo di sostituto alla procura generale di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, parcheggiatori abusivi e multe “cancellate”: tutti assolti gli imputati

