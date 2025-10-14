Firenze concerto di Ilya Grubert solista dell’Orchestra Fiorentina

Firenze, 14 ottobre 2025 - Un gigante del violino, epigono della straordinaria scuola russa e vincitore dei tre maggiori concorsi internazionali per questo strumento, il Sibelius, il Paganini e il Tchaikovsky. Perfezione del suono, rigore e straordinarie capacità interpretative sono i tratti che hanno imposto Ilya Grubert al pubblico mondiale, e che ritroveremo nel doppio concerto che domenica 19 e lunedì 20 ottobre lo vedrà solista dellOrchestra da Camera Fiorentina, all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte di Firenze. Sul podio salirà il fondatore e direttore stabile della compagine, Giuseppe Lanzetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

