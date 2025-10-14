Firenze bambino di 4 anni invalido dopo due operazioni per tumore al cervello che non esisteva ospedale Meyer condannato a 4 mln di risarcimento danni

Il bambino ora ha 16 anni ed è in "stato vegetativo" a causa di due operazioni dovute ad una diagnosi sbagliata: non aveva un tumore, bensì una infiammazione e la lobectomia non andava eseguita Un bambino di 4 anni è rimasto invalido dopo essere stato operato per due volte al cervello per rim. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Firenze, bambino di 4 anni invalido dopo due operazioni per tumore al cervello che non esisteva, ospedale Meyer condannato a 4 mln di risarcimento danni

