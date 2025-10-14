Fiori sulle tombe dei soldati caduti per liberare l’Appennino

Si è svolta lo scorso 26 settembre ‘ Porta un fiore per la pace ’, la coinvolgente iniziativa di commemorazione nell’81° anniversario della liberazione di Castiglione dei Pepoli. Il 27 settembre 1944 il paese montano fu infatti liberato dall’occupazione delle truppe naziste, grazie al determinante intervento dei soldati della sesta divisione sudafricana e della resistenza partigiana. L’iniziativa si è svolta a partire dalle 10 del mattino al cimitero dei soldati sudafricani alle porte del paese: dopo i saluti del sindaco Tommaso Tarabusi, oltre duecento alunni dell’istituto superiore ‘Caduti della Direttissima’, accompagnati dai nonni e dagli insegnanti, hanno deposto 600 fiori sulle tombe dei militari caduti per la libertà dell’Appennino (nella foto) e sepolti nel cimitero castiglionese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiori sulle tombe dei soldati caduti per liberare l’Appennino

