Fiocco rosa e nome importante | prima figlia per la coppia Borromeo – Casiraghi

Altro che riservatezza! Quando si tratta dei Grimaldi, ogni dettaglio fa notizia. Questa volta, la cicogna ha portato a casa Casiraghi un fiocco rosa che ha lasciato tutti a bocca aperta: dopo due maschietti, è arrivata la prima figlia femmina. La nascita, tenuta sotto stretto riserbo fino all'ultimo, è stata svelata dal settimanale francese "Paris Match", e il nome scelto dai genitori non poteva passare inosservato. La piccola si chiama Bianca Carolina Marta, un tris di nomi che racchiude una vera e propria storia familiare.

