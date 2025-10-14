Fiocco rosa e nome importante Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi dopo due maschi la prima figlia femmina

Dopo Stefano Ercole Carlo, nato nel 2017, e Francesco Carlo Albert, venuto al mondo nel 2018, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono diventati genitori per la terza volta. La lieta notizia, svelata in esclusiva dal settimanale “Paris Match”, racconta che la coppia monegasca ha accolto una bambina, alla quale è stato dato il nome di Bianca Carolina Marta. Una nascita che, come prevedibile, ha subito attirato l’attenzione e l’affetto degli osservatori del Principato di Monaco, sempre attenti alle vicende della famiglia Grimaldi. Secondo quanto riportato dal magazine francese, la piccola è nata nelle scorse settimane e gode di ottima salute, portando grande gioia non solo ai suoi genitori, ma anche all’intera famiglia reale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

