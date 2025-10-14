Lo ha affermato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Pietro Fiocchi in un'intervista al Parlamento europeo di Bruxelles, in occasione dell'evento «Regolamentazione, sicurezza e competitività: il ruolo dell’Echa (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) nell’industria e nell’ambiente europei». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Fiocchi: «Stop alle sostanze chimiche, una scelta strategica per futuro di Ue e Lombardia»