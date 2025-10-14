Fiocchi | Stop alle sostanze chimiche una scelta strategica per futuro di Ue e Lombardia
Lo ha affermato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Pietro Fiocchi in un'intervista al Parlamento europeo di Bruxelles, in occasione dell'evento «Regolamentazione, sicurezza e competitività: il ruolo dell’Echa (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) nell’industria e nell’ambiente europei». 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche questi approfondimenti
Fiocchi (FdI), Agenzia sostanze chimiche strategica per l'Ue - "Il ruolo dell'Echa è fondamentale e strategico per il futuro dell'Europa. Scrive ansa.it
Sostanze chimiche nel corpo: trovati 3600 composti provenienti da imballaggi alimentari. Quali sono i rischi - Uno studio condotto da un team di ricerca internazionale guidato da scienziati svizzeri della Food Packaging Forum Foundation di Zurigo lancia un preoccupante allarme. Riporta leggo.it
Dalle confezioni dei cibi migliaia di sostanze chimiche contaminanti nel corpo umano: quali i rischi per la salute? - Uno studio internazionale, condotto da un team di ricerca guidato dalla Food Packaging Forum Foundation di Zurigo, ha lanciato un allarme sulla presenza di 3. Riporta blitzquotidiano.it