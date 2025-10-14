Finti senzatetto dentro casa tua Il fenomeno dell' AI homess man prank Di cosa si tratta
Un uomo con i capelli grigi, la barba, senza scarpe, in piedi davanti alla porta di casa. Oppure, ritratto mentre dorme sul tuo divano. Le immagini sono vere, i contenuti un po' meno. Sono generati con l'Intelligenza Artificiale, postati online e, a volte, possono diventare virali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
