Finn Seixas e Widar | la meglio gioventù per il dopo Pogacar

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azzurro iridato Under 23, il francese 7° al Lombardia, il belga re d’Europa: ecco i “nati pronti” eredi di Tadej. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

finn seixas e widar la meglio giovent249 per il dopo pogacar

© Gazzetta.it - Finn, Seixas e Widar: la meglio gioventù per il dopo Pogacar

Altre letture consigliate

Lorenzo Finn: ‘Non sento la pressione, pronto a sfidare Widar per la maglia rosa’ - Al Giro Next Gen la Maglia Tricolore, simbolo del miglior italiano in classifica, è sulle spalle di Lorenzo Mark Finn, uno dei talenti azzurri di maggiore prospettiva. Scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Finn Seixas Widar Meglio