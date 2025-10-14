Finché Benjamin Netanyahu sarà al potere Israele rimarrà isolato

Il primo ministro israeliano si è attirato una diffusa ostilità all’estero, è apertamente contestato dalla popolazione e rischia un processo alla Corte penale internazionale. Ma è un politico abile e il suo futuro non è ancora segnato. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Finché Benjamin Netanyahu sarà al potere Israele rimarrà isolato

