Finalmente varata la nave Palestina | riuscirà a raggiungere il porto di attracco definitivo?

La giornata del 13 ottobre del 2025, entrerà negli archivi più esclusivi del Tempo, anche se malauguratamente dovesse restare solo un incipit tout court senza alcun seguito, cioè naufragato. L’augurio corale dell’umanità è che la navigazione possa procedere il più possibile con il mare calmo.e il vento in poppa, perché il cargo Palestina arrivi al più presto..in Palestina. La precisazione che quella nave sia del tipo “cargo” è voluta, in quanto a bordo hanno trovato posto tanti problemi già esistenti e, accanto a essi, se ne aggiungeranno certamente altri, con ogni probabilità di natura nuova e, come tali, poco prevedibili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it