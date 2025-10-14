Finalmente sappiamo come cambia il comportamento degli uccelli durante le eclissi | lo svela uno studio

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie a una proficua collaborazione tra "cittadini scienziati" e ricercatori, durante la Grande Eclissi Americana dell'8 aprile 2024 - il cui culmine è durato oltre 4 minuti - è stato possibile determinare come cambia il comportamento degli uccelli durante le eclissi solari totali, con il completo oscuramento del Sole. Ecco cosa è stato scoperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

