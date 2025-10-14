Finalmente sappiamo come cambia il comportamento degli uccelli durante le eclissi | lo svela uno studio
Grazie a una proficua collaborazione tra "cittadini scienziati" e ricercatori, durante la Grande Eclissi Americana dell'8 aprile 2024 - il cui culmine è durato oltre 4 minuti - è stato possibile determinare come cambia il comportamento degli uccelli durante le eclissi solari totali, con il completo oscuramento del Sole. Ecco cosa è stato scoperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Calma, calma calma.. lo sappiamo, siete tantissimi a chiederci novità, e finalmente possiamo dirvelo: il nuovo Billis Valdichiana sta prendendo forma, ci siamo quasi Ogni giorno vediamo crescere qualcosa di speciale, frutto di mesi di lavoro, passione e qu - facebook.com Vai su Facebook
Finalmente sappiamo come cambia il comportamento degli uccelli durante le eclissi: lo svela uno studio - Grazie a una proficua collaborazione tra "cittadini scienziati" e ricercatori, durante la Grande Eclissi Americana dell'8 aprile 2024 - Come scrive fanpage.it