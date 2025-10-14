Finalmente è stato vuotato il sacco su Marc Marquez | Ducati incredula

Dichiarazioni bomba su Marc Marquez. Nessuno si aspettava queste parole da parte del connazionale, è una rivelazione assurda. Tutti gli atleti del mondo del motorsport, non solo quelli che corrono in MotoGP, possono solo sognare una carriera come quella che Marc Marquez ha potuto vantarsi di vivere. Anche se si ritirasse oggi, dopo la vittoria ottenuta in questo Mondiale 2025, Marc sarebbe comunque uno dei piloti più vincenti della storia – i 9 titoli iridati lo accostano a Valentino Rossi il suo eterno rivale – ma soprattutto, uno dei pochi a riprendersi da una caduta terribile. Quando nel lontano 2020 Marquez ha urtato con la spalla sul duro asfalto della pista di Jerez, pochi avrebbero scommesso un euro su un suo ritorno ad alti livelli, figuriamoci alla vittoria: una serie di operazioni, infezioni e liti intestine al team HRC con cui correva prima di chiudere i rapporti lavorativi sembravano destinati a rendere il suo addio alla MotoGP cosa fatta. 🔗 Leggi su Sportface.it