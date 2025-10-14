Filmava le colleghe nelle docce dell’azienda dirigente condannato a una maxi multa | la confessione alla compagna-dipendente

Aveva nascosto sette telecamerine artigianali nello spogliatoio femminile della fabbrica in cui lavorava. Una l’aveva occultata in un aspiratore delle docce, e da lì spiava le dipendenti nella loro intimità ascoltando i loro discorsi. Un dirigente di un’azienda di meccanica è stato condannato a 1 anno e 2 mesi di carcere: con la sospensione della pena, il risarcimento è stato fissato a poco meno di 60mila euro. L’allarme bomba e le telecamere ritrovate. Il caso era montato il 2 dicembre 2021, quando alcune dipendenti della ditta di Parma avevano notato in due armadietti dello spogliatoio dei cavi sospetti. 🔗 Leggi su Open.online