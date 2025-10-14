Filippo Turetta | no appellosì ergastolo

15.00 "Rinuncio all'appello, voglio pagare interamente per l'omicidio di Giulia Cecchettin". Firmato, Filippo Turetta. Con una lettera scritta a mano il reo confesso del femminicidio della 22enne sua ex, uccisa l'11 novembre del 2023, accetta la condanna all'ergastolo. Turetta parla di "sincero pentimento" e dice che intende dimostrare che non sta cercando sconti di pena,ma vuole pagare Il testo è stato inviato agli uffici giudiziari di Venezia, dove, il prossimo 14 novembre, dovrebbe cominciare il processo di secondo grado. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

