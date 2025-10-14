Filippo Turetta | Riununcio all' appello e accetto l' ergastolo voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia Cecchettin

Leggo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Filippo Turetta rinuncia all'appello e accetta l'ergastolo come condanna per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il giovane avrebbe scritto. 🔗 Leggi su Leggo.it

