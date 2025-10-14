Filippo Turetta | Rinuncio all' appello sono pentito di aver ucciso Giulia Cecchettin

"Rinuncio all'appello". Tre parole che spiazzano tutti perché a scriverle è Filippo Turetta, l'assassino reo confesso dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, già condannato in primo grado all'ergastolo. Il ragazzo, come riporta il Corriere, ha fatto consegnare una lettera alla procura Generale, a. 🔗 Leggi su Today.it

News recenti che potrebbero piacerti

Filippo Turetta rinuncia all’appello per l'omicidio di Giulia Cecchettin: "Accetto l’ergastolo, voglio pagare interamente per la sua morte" Vai su X

Giulia Cecchettin è stata uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, poi condannato all’ergastolo. Dopo la perdita della figlia di 22 anni, Gino Cecchettin ha scelto di trasformare il dolore in azione. Giulia aveva stilato una lista di 100 cose da fare nella vita, che il p - facebook.com Vai su Facebook

Filippo Turetta: "Rinuncio all'appello, sono pentito di aver ucciso Giulia Cecchettin" - Dietro il suo gesto ci sarebbe la pressione mediatica su di lui, la contrarietà del padre della vittima alla giustizia riparativa e la recent ... today.it scrive

"Rinuncio all’appello". Filippo Turetta vuole pagare per l'omicidio di Giulia Cecchettin - Il reo confesso dell'uccisione della studentessa padovana ha scritto una lettera a giudici e procura: "Non chiedo attenuanti, sono pentito" ... Da msn.com

Omicidio di Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello: «Accetto l’ergastolo» - L’assassino comunica ai giudici la decisione di non impugnare più la sentenza. Scrive cosenzachannel.it